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Pink: полицейские задержали мужчину, совершившего покушение на сербов на юге Косова

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Правоохранительные органы задержали мужчину, который совершил покушение на сербов во время празднования Рождественского сочельника на юге непризнанного Косова, в результате чего были ранены два человека. Об этом сообщает телеканал Pink.

По его информации, 33-летнего мужчину задержали полицейские и доставили в город Урошевац для допроса.

6 января издание «Вечерне новости» сообщало, что в Косово албанец обстрелял из автомата сербов, празднующих Рождество. Отмечалось, что огонь по сербам был открыт из окна проезжающего мимо автомобиля.

Позже глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович назвал покушением обстрел празднующих Рождество сербов в Косово. Уточнялось, что в результате нападения в больницу были доставлены 11-летний подросток и 21-летний молодой человек с ранениями средней тяжести.

Из-за произошедшего жители поселка Готовуша на юге непризнанного Косова начали перекрывать дороги, где произошло покушение на сербов.

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