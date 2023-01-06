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Минобороны Мексики: при задержании сына бывшего главаря наркокартеля погибли 29 человек

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Depositphotos

Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил, что не менее 29 человек погибли во время масштабной спецоперации по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына экс-главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«По подсчетам властей, погибли 19 правонарушителей <...>, 10 военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга», — сказал он.

Кроме того, по его словам, 35 военным, получившим ранения, медики оказывают помощь.

Также уточняется, что в результате нападение на силовиков задержали 21 подозреваемого, у которых изъяли десятки единиц огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберные винтовки.

6 января радиостанция Fórmula сообщала, что представители мексиканских властей доставили в тюрьму максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико Овидио Гусмана Лопеса. По информации радиостанции, задержание сына наркобарона спровоцировало резкое обострение обстановки в Кульякане. Сообщается, что на улице была перестрелка, в некоторых местах горящие автомобили блокировали дороги.

Также отмечалось, что в отношении мужчины действует запрос на экстрадицию в Соединенные Штаты, где он обвиняется в сговоре по распространению кокаина, метамфетамина и марихуаны.

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