Минобороны Мексики: при задержании сына бывшего главаря наркокартеля погибли 29 человек

Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил, что не менее 29 человек погибли во время масштабной спецоперации по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына экс-главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«По подсчетам властей, погибли 19 правонарушителей <...>, 10 военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга», — сказал он.

Кроме того, по его словам, 35 военным, получившим ранения, медики оказывают помощь.

Также уточняется, что в результате нападение на силовиков задержали 21 подозреваемого, у которых изъяли десятки единиц огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберные винтовки.

6 января радиостанция Fórmula сообщала, что представители мексиканских властей доставили в тюрьму максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико Овидио Гусмана Лопеса. По информации радиостанции, задержание сына наркобарона спровоцировало резкое обострение обстановки в Кульякане. Сообщается, что на улице была перестрелка, в некоторых местах горящие автомобили блокировали дороги.

Также отмечалось, что в отношении мужчины действует запрос на экстрадицию в Соединенные Штаты, где он обвиняется в сговоре по распространению кокаина, метамфетамина и марихуаны.