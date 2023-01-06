Турция официально уведомила Армению об отмене запрета на грузовые авиаперевозки, сообщает издание Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Ваана Унаняна.

«Мы ожидаем, что следующая договоренность — об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран — также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки», — заявил Унанян.

Ранее об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на дипломатические источники.

Турция и Армения не имеют оформленных дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе турецкой стороны. Отношения между странами остаются напряженными по различным причинам — в том числе из-за непризнания Турцией геноцида армянского населения в 1915 году — а также из-за поддержки Турции Азербайджана.