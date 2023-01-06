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Haberturk: Турция и Армения договорились о восстановлении прямого грузового авиасообщения

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Турция и Армения договорились о восстановлении прямого грузового авиасообщения — идут переговоры между профильными министерствами, сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на источники в МИД страны.

«Согласно дипломатическим источникам, по итогам переговоров между специальными представителями процесса по нормализации отношений двух стран устранены препятствия для прямой грузовой авиаперевозки между Турцией и Арменией, которая стала возможной с 1 января 2023 года. Источники сообщили, что об этом решении Министерство торговли Турции проинформировало ассоциацию турецких экспортеров», — указано в сообщении.

Турция и Армения не имеют оформленных дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе турецкой стороны. Отношения между странами остаются напряженными по различным причинам — в том числе из-за непризнания Турцией геноцида армянского населения в 1915 году — а также из-за поддержки Турции Азербайджана.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» — с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана — может состояться в ближайшие месяцы.

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