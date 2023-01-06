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Папа Римский Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством

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Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова, передает РИА Новости.

«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», — сказал глава католической церкви.

6 января папа Франциск в Соборе Святого Петра возглавил торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Франциск, с которым он общался, поддержал идею Кремля о рождественском прекращении огня, но настоял на том, чтобы это перемирие продлилось до 20 января.

Ранее гастроэнтеролог Терехова назвала закуски, которые можно приготовить из остатков блюд с рождественского стола.

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