Папа Римский Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова, передает РИА Новости.

«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», — сказал глава католической церкви.

6 января папа Франциск в Соборе Святого Петра возглавил торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Франциск, с которым он общался, поддержал идею Кремля о рождественском прекращении огня, но настоял на том, чтобы это перемирие продлилось до 20 января.

Ранее гастроэнтеролог Терехова назвала закуски, которые можно приготовить из остатков блюд с рождественского стола.