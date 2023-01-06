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В Краснокаменске арестовали мужчину, который убил и расчленил пожилую соседку

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Забайкальском крае арестовали жителя Краснокаменска, которого обвиняют в расправе над 71-летней соседкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По версии следствия, пьяный россиянин пришел в квартиру пенсионерки, где между ними произошла ссора. Во время выяснения отношений мужчина закрыл входную дверь, а после задушил женщину.

Позже фигурант расчленил тело и избавился от останков. Сын убитой обнаружил следы крови в квартире и сообщил об этом в полицию.

«При допросе мужчина признался в совершении убийства. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что зарезанную женщину и застреленного мужчину нашли в деревне под Великими Луками.

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