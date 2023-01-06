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Ex-press: волонтера из Белоруссии высадили из автобуса на Украине из-за ее национальности

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Волонтера, следовавшую из Кракова во Львов, высадили из автобуса из-за ее белорусского паспорта, сообщает издание Ex-press.

Дарья рассказала, что она сопровождала друга-волонтера до Львова, чтобы передать машину военным. Машину они передали, однако при проверке документов в автобусе фирмы Ecolines, куда села волонтер, ее попросили выйти.

«Я была единственная белоруска в автобусе», — сказала она.

Водитель продемонстрировал женщине переписку с диспетчером, который заявил: «Не берем. Пусть звонит на инфолинию и ей открывают билет с открытой датой». Дарья заявила, что будет обращаться в соответствующие инстанции, чтобы перевозчика лишили лицензии в связи с незаконным обращением с пассажиром. В компании Ecolines ей пояснили, что теперь граждан Белоруссии или России могут не пускать на автобус без уточнения причин.

Ранее стало известно, что жителя Молдавии не пустили на Украину из-за «пророссийских материалов» в телефоне.

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