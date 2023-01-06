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Рейс Новосибирск--Таиланд вернулся в аэропорт из-за повреждений лобового стекла самолета

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Global Look Press

Самолет авиакомпании AZUR air, вылетевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждений лобового стекла, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиасудно, совершавшее рейс до Утапао (Таиланд), село в международном аэропорту Новосибирск в 7.00 (3.00 мск) 6 января. В аэропорту остались ждать вылета 263 пассажира, среди них 71 ребенок.

В ведомстве начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Днем ранее Уральская транспортная прокуратура информировала, что самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Тюмени в Новый Уренгой, вынужденно вернулся обратно в тюменский аэропорт. Уточнялось, что это произошло из-за неисправности системы кондиционирования.

До этого сообщалось, что более 40 пассажиров не были допущены на рейс Калининграда-Египет. Соответствующее решение принял командир экипажа из-за неисправности самолета.

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