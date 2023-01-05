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Рогозин назвал Галкина «выродком» за произнесенный проукраинский лозунг

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководящий спецотрядом военных советников «Царские волки», назвал шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) выродком за то, что тот на концерте в Дубае ответил на проукраинский лозунг. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогозин опубликовал запись выступления Галкина, а также фотографии его отца Александра и брата Дмитрия.

Экс-глава Роскосмоса расписал их бывшие и настоящие должности, назвал Александра «достойным и уважаемым человеком».

«Откуда же ты такой выродок, Максим?», — написал Рогозин.

Ранее уехавший из России юморист Максим Галкин произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае.

После этого он закрыл возможность комментирования в своих социальных сетях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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