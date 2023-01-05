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Летевший из Далласа в Сан-Франциско кот пробрался в бизнес-класс и не хотел уходить

Во время перелета из Далласа в Сан-Франциско кот выбрался из переноски и перебежал из эконом-класса в бизнес, сообщает USA Today.

Кот, находившийся в переноске, вместе со своим хозяином вылетел из Далласа в Сан-Франциско. Во время полета ему удалось выбраться, после чего он решил повысить уровень комфорта и перебежал в бизнес-класс. Этот маневр заметила стюардесса. Она достала кота из-под сиденья. Девушка, крепко удерживая животное, пошла по салону и стала спрашивать, чей это питомец. Однако кот сумел вырваться и снова убежать в бизнес-класс.

Через какое-то время хозяин понял, что его питомец сбежал. Он сумел поймать кота и посадить в переноску. Оставшийся полет четырехлапому пассажиру пришлось провести в эконом-классе.

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