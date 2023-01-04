В США впервые казнили преступника-трансгендера, сообщает телеканал CBS News.
49-летняя Эмбер Маклафлин совершила преступления, когда была мужчиной, изнасиловав и убив свою бывшую девушку.
В заключении он сменил пол, а затем обратился с просьбой о помиловании к губернатору штата, но тот отклонил прошение.
О помиловании насильника и убийцы просили также активисты, которые указывали на тяжелое детство Маклафлин, проблемы с психическим здоровьем, а еще на то, что он — женщина.
Накануне преступнику ввели смертельную инъекцию.
Ранее Майкл Бэннер, декан Тринити-колледжа, ссылаясь на средневековые изображения и идею младшего научного сотрудника, заявил, что Иисус был трансгендером.
Инцидент произошел на проповеди, автором которой был Джошуа Хит, высказавший предположение о трансгендерности мессии.
Подобное предположение было сделано на том основании, что якобы на «Пьете со Святой Троицей» Жана Мануэля половые органы изображенного напоминают женские.