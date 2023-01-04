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В США впервые казнили преступника-трансгендера

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Jeremy S. Weis/AP

В США впервые казнили преступника-трансгендера, сообщает телеканал CBS News.

49-летняя Эмбер Маклафлин совершила преступления, когда была мужчиной, изнасиловав и убив свою бывшую девушку.

В заключении он сменил пол, а затем обратился с просьбой о помиловании к губернатору штата, но тот отклонил прошение.

О помиловании насильника и убийцы просили также активисты, которые указывали на тяжелое детство Маклафлин, проблемы с психическим здоровьем, а еще на то, что он — женщина.

Накануне преступнику ввели смертельную инъекцию.

Ранее Майкл Бэннер, декан Тринити-колледжа, ссылаясь на средневековые изображения и идею младшего научного сотрудника, заявил, что Иисус был трансгендером.

Инцидент произошел на проповеди, автором которой был Джошуа Хит, высказавший предположение о трансгендерности мессии.

Подобное предположение было сделано на том основании, что якобы на «Пьете со Святой Троицей» Жана Мануэля половые органы изображенного напоминают женские.

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