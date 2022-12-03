В Альфа-банке опровергли задержание Михаила Фридмана в Лондоне

Бизнесмен Михаил Фридман не имеет отношения к истории с задержанием в Лондоне и находится у себя дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — сказали в Альфа-банке.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник из окружения бизнесмена сообщал, что Фридмана задержали в Лондоне, а затем отпустили под залог.

В феврале Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов, в списке также значились фамилии Фридмана и Авена. После попадания в «черный список» Михаил Фридман, как и его коллега Петр Авен, вышли из совета директоров Альфа-банка.