Появилось видео с Собчак, переходящей границу Белоруссии и Литвы

Журналистка Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пешком через Видзы», — сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе сообщений о возможном статусе подозреваемой у журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательстве.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Помимо него был задержан еще один человек — бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), ему предъявлены обвинения.

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».