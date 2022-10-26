РИА Новости: коммерческого директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского доставили в суд

Коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского доставили в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд изберет Суханову и Романовскому меру пресечения.

26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского задержали по делу о вымогательстве. По данным СМИ, они якобы занимались вымогательством у чиновников и бизнесменов денег через Telegram-каналы «за неразмещение негативной информации» о них.

Адвокат Романовского заявил, что его подзащитному уже предъявили обвинения. Директор свою вину отрицает.

Сообщалось также, что утром 26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что журналистка через Белоруссию уехала в Литву.

Позднее Baza сообщила, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела улететь из страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».