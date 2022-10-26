Адвокат Чиков: в РФ возбудили первое уголовное дело об оставлении части мобилизованным

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Телеграм-канал «Павел Чиков»

В Улан-Удэ военный комендант возбудил уголовное дело в отношении мобилизованного жителя Якутии, который самовольно покинул войсковую часть в Бурятии после прибытия из военного комиссариата. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По информации адвоката, обвиняемый заявил командиру, что на Украину он не поедет и не будет «стрелять ни в каких украинцев». После этого, по словам мобилизованного, ему угрожали расправой и уголовной ответственностью, что и стало причиной его побега из части через дыру в заборе.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу страны, которыми вводятся статьи за мародерство и добровольную сдачу в плен, а также ужесточается ответственность за неисполнение приказа.

Предусматривается, что дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. Находящиеся в запасе, призванные на сборы и служащие по контракту при этом будут нести одинаковую ответственность.

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Мобилизация в России
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