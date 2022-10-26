Роспотребнадзор: в России зафиксировали два новых варианта COVID-19, включая «цербер»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ были выявлены два новых варианта коронавирусной инфекции, в том числе «цербер». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, не исключается последующее распространение новых вариантов COVID-19 по территории страны. Каких-либо точных прогнозов по рискам из-за «цербера» и заболеваемости им в России пока нет.

Штамм «цербер» выделялся от другой версии — «омикрон».

Также Попова обратила внимание, что в дальнейшем в России не предполагается введения новых ограничений из-за коронавируса.

23 октября сообщалось, что в России 10 дней подряд фиксируют менее 100 смертей в сутки из-за коронавируса.

Также врач Ольга Малиновская назвала дисбаланс и стресс причинами выпадения волос после коронавируса.