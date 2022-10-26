Пьяный житель Якутска пытался зарезать водителя такси

В Якутске осудили 28-летнего местного жителя, который набросился на водителя такси с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике.

Следствие установило, что пьяный россиянин хотел ограбить таксиста и, схватив его за шею, несколько раз ударил ножом. Водителю удалось вырваться и выжить, несмотря на полученные раны.

Также правоохранители выяснили, что обвиняемый в состоянии опьянения обокрал свою мать, забрав ее деньги, телевизор и телефон. Позже следователи установили, что россиянин, снова будучи пьяным, украл компьютерную приставку у своего знакомого.

«Приговором суда он признан виновным и осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса и продаже его Maybach.