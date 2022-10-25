Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы слышны в Днепропетровске, сообщает украинское интернет-здание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении.

По информации издания, в интернете появляются кадры с пожаром на окраине города.Также говорится, что в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что с начала спецоперации России Украина лишилась 90% ветряной и половины солнечной энергетики. С тех пор регулярно поступают сообщения о воздушных тревогах, раздающихся по территории всей Украины.

25 октября глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о веерных отключениях электричества в регионе. Воздушная тревога была объявлена в центральной части территории Украины, в частности была объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.