Суд утвердил баскетболистке Грайнер 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков

Московский областной суд оставил в силе приговор гражданке США, двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков на 9 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер Бриттни изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО», — огласил судья.

В остальной части приговор Грайнер был оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвокатов не была удовлетворена.

5 марта баскетболистка Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

4 августа Химкинский суд Подмосковья признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Ранее адвокаты спортсменки рассказали, что Грайнер испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев.