На Урале школьника задержали за планы убить одноклассников и покончить с собой

В Екатеринбурге 14-летнего школьника задержали по подозрению в планировании нападения на учебное заведение. Об этом сообщает портал E1.Ru.

Сотрудники ФСБ обнаружили подростка дома. По предварительным данным следствия, юноша планировал сперва напасть на одноклассников, а после покончить с собой. В квартире, где он проживал, обнаружили и изъяли травматический пистолет и нож.

Школьник написал в чате класса о своей ненависти к сверстникам и отметил, что «завтра многих не станет». Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в больницу.

Официально данную информацию пока не подтвердило ни одно ведомство.

Ранее сообщалось, что ученик десятого класса московской школы в проверочной работе по обществознанию написал о шутинге в школе и попал под проверку центра по противодействию экстремизму.