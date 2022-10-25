В Бурятии три сторожевые собаки загрызли пенсионерку

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СК РФ по Республике Бурятия

В селе Хойтобэе три сторожевые собаки растерзали 64-летнюю женщину, которая приехала к хозяевам дома в гости, сообщает СУ СК по Республике Бурятия.

Утром 23 октября 2022 года нашли тело 64-летней пенсионерки во дворе одного из домов села Хойтобэе. На нем нашли множественные рваные раны головы и конечностей, которые могли быть оставлены живущими во дворе тремя собаками. Против хозяина животных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Было установлено, что потерпевшая 20 октября 2022 года приехала в гости к родственнице, которая живет вместе с сыном. В вольере во дворе дома хозяева содержали трех крупных беспородных собак, которые сразу проявили агрессию к женщине.

Ночью 23 октября 2022 года потерпевшая вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера и набросились на нее. Они нанесли не совместимые с жизнью травмы. Тело женщины обнаружили утром.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Британии сбежавшая собака растерзала двух женщин.

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