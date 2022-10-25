В Санкт-Петербурге пьяная женщина разбила несколько колонн в отеле

В Санкт-Петербурге 31-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила погром в гостинице и разбила несколько декоративных колонн, сообщает региональное главное управление Росгвардии в официальном Telegram-канале.

24 октября 2022 года в 2:50 была задержала 31-летняя россиянка в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что между женщиной и администрацией отеля, в котором она остановилась, произошел конфликт.

Подозреваемая сильно разозлилась и начала громить имущество гостиницы. Ей удалось разбить несколько декоративных колонн, сделанных из гипса. Тогда администрация вызвала сотрудников полиции, которые быстро приехали и задержали нарушительницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина со сломанной ногой попытался избить курьера костылем.