В Подмосковье врачи смогли спасти кисть девушке, рука которой застряла в мясорубке

В Подмосковье врачи спасли кисть девушке, рука которой застряла в электрической мясорубке: почти все ее пальцы сломаны и частично перемолоты, сообщается в Telegram-канале «Baza».

По неизвестной причине кисть 26-летней девушки застряла в электрической мясорубке во время работы прибора. В шоковом состоянии потерпевшая была доставлена в местную больницу.

Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые процедуры, оказалось, что почти все пальцы ее левой руки сломаны и частично перемолоты. Травматологи и анестезиологи три часа проводили необходимые медицинские вмешательства, в результате которых удалось спасти не только кисть девушки, но и все ее пальцы.

Сейчас поврежденная конечность полностью обработана. Для ее восстановления врачи установили на руке специальный аппарат, который поможет облегчить этот процесс.

Ранее в Томске врачи пришили годовалому мальчику пальцы, которые были отрезаны мясорубкой.