Пожизненно осужденному «хакасскому маньяку» Дмитрию Лебедю вынесли новый приговор

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии еще один приговор вынесли 36-летнему бывшему таксисту Дмитрию Лебедю, обвиняемого в убийствах и изнасилованиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В 2019 году мужчину, известного как «хакасский маньяк», приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима за 4 убийства, 11 изнасилований и кражи. Орудовал Лебедь в Абакане с 2012 по 2017 год. Он нападал на женщин.

После этого сотрудникам правоохранительных органов стало известно о пятой жертве маньяка. По данным ведомства, в 2012 году мужчина встретил 20-летнюю девушку — она попросила таксиста довезти ее до дома. Лебедь отвез ее в безлюдное место, изнасиловал, попытался задушить и в итоге утопил в канале.

Приговором суда за совершенное убийство женщины ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинение жителю северной Калифорнии в убийстве трех мужчин. Как сообщает полиция, всего было шесть жертв, которые, по мнению правоохранителей, были убиты одним маньяком.

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