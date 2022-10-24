Под Владимиром мужчина задушил жену ремнем, завернул тело в ковер и спрятал его в погреб

Во Владимирской области задержали 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 19 октября 2022 года. Супруги распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора. Мужчина задушил жену ремнем, а после завернул тело в ковер и спрятал в погреб.

Когда женщину объявили в розыск, злоумышленник сам признался сотрудникам правоохранительных органов в преступлении и показал, где спрятал тело. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области вынесли приговор 39-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 38-летнего знакомого. В квартире компания друзей устроила застолье, в ходе которого обвиняемый поссорился с приятелем — мужчина возмутился, что тот привел в жилище посторонних. После этого он избил жертву, сделал петлю из ремня и задушил ее.