Эксперт заявил о необходимости внесения поправок в законопроект об электронных архивах

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Законопроект об электронных архивах, внесенный в Госдуму правительством РФ, даст наибольший эффект в случае, если под его действие будут попадать все кредитные организации. Такое мнение высказал Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика», директор направления «Эффективное регулирование» Дмитрий Тер-Степанов.

Тер-Степанов констатировал, что Минэкономразвития РФ подготовило проект поправок к законопроекту, вынесенному для обсуждения на рабочую группу «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика».

По мнению членов рабочей группы, законопроект в редакции поправок правительства не позволит достичь ожидаемого экономического эффекта участниками рынка, поскольку осталась неурегулированной часть замечаний, носящих принципиальный характер, отмечает РАПСИ.

«В рамках рабочей группы был рассмотрен ряд предложений бизнеса, и на сегодняшний день остаются разногласия в части уточнения положения законопроекта, касающиеся конвертации электронных документов и равнозначности конвертированного документа исходному», — сказал эксперт.

Тер-Степанов поблагодарил коллег из Минэкономразвития России «за готовность к диалогу для достижения разумного баланса и результата».

«Принятие законопроекта даст многомиллиардный эффект за счет экономии на хранении бумажных документов организациями. Банки хранят больше всего бумажных документов, в среднем тратя на эти цели несколько миллиардов рублей, поэтому наибольший эффект законопроект получит в случае, если под его действие будут попадать все кредитные организации», — пояснил он.

Напомним, проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был внесен правительством РФ и 16 апреля принят Госдумой в первом чтении.

Целью законопроекта является создание правовой основы для перевода бумажных документов в электронный вид и обратно, конвертации электронных документов (изменения их формата) и их долгосрочного хранения с сохранением их юридической значимости.

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