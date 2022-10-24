Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Петербурге

В Санкт-Петербурге усиливают меры по обеспечению безопасности и охране общественного порядка. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит «Фонтанка».

«Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности», — сказал губернатор.

Он уточнил, что дополнительных ограничений для жителей города не вводится, сохраняется «привычный ритм жизни». По словам губернатора, для обеспечения безопасности задействуются все ресурсы, «независимо от ведомственной принадлежности».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга и городское правительство приняли решение отменить ранее запланированные праздничные новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

При этом будут проводиться новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские елки», добавили в пресс-службе администрации.