Пропавшую в Таиланде 53-летнюю туристку из России ищут более сотни человек

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В Таиланде разыскивают пропавшую 53-летнюю туристку из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Владимира Соснова.

Женщина пропала 20 октября 2022 года. Она вышла из отеля и не вернулась. Ее вещи позднее были найдены на берегу. По предварительной версии местных правоохранительных органов, туристка могла сперва пробыть некоторое время на пляже, а после зайти в воду.

В Поисках пропавшей участвуют более 100 человек. В частности, военнослужащие береговой охраны, водолазы и полицейские, а также вертолеты и суда. По словам Соснова, женщину ищут не только в воде, но и на расположенных рядом холмах.

Всего массовый розыск пропавшей россиянки, согласно местным правилам, будет проводится на протяжении семи дней. После этого власти примут дальнейшие решения.

Ранее сообщалось, что в Турции нашли тело пропавшего больше месяца назад 47-летнего туриста из России Владислава Сенговича. Мужчина отправился на экскурсию в район Чалыштепе 39 дней назад. 17 октября 2022 года его нашли мертвым на обрыве высотой около 70 метров — его тело заметил другой турист.

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