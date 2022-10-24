Собянин: по 95% запросов семей мобилизованных оказана помощь, многие исполнены день в день

close
100%
РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке семьям мобилизованных в столице. Соответствующий пост он опубликовал в своем блоге.

По словам Собянина, к специалистам Центра поддержки уже обратились 6,5 тыс. родственников мобилизованных. Еще несколько тысяч человек пришли во флагманские МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания матпомощи.

«Каждое обращение рассматривается максимально внимательно и индивидуально. По 95% запросов оказана реальная помощь. При этом многие из них исполняются день в день», — пояснил мэр.

Речь идет об обращениях по оказанию материальной поддержки, о просьбах о помощи пожилым членам семьи и инвалидам. Также, как рассказал Собянин, востребованы услуги по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству.

«По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тыс. запросов. Около 5 тыс. семей мобилизованных уже получили денежные средства», — уточнил градоначальник.

Он напомнил, что многим родным мобилизованных необходима и моральная поддержка — психологи профильного центра уже а провели порядка 600 сессий — как для взрослых, так и детей.

Ранее Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть