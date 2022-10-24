Собянин: по 95% запросов семей мобилизованных оказана помощь, многие исполнены день в день

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке семьям мобилизованных в столице. Соответствующий пост он опубликовал в своем блоге.

По словам Собянина, к специалистам Центра поддержки уже обратились 6,5 тыс. родственников мобилизованных. Еще несколько тысяч человек пришли во флагманские МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания матпомощи.

«Каждое обращение рассматривается максимально внимательно и индивидуально. По 95% запросов оказана реальная помощь. При этом многие из них исполняются день в день», — пояснил мэр.

Речь идет об обращениях по оказанию материальной поддержки, о просьбах о помощи пожилым членам семьи и инвалидам. Также, как рассказал Собянин, востребованы услуги по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству.

«По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тыс. запросов. Около 5 тыс. семей мобилизованных уже получили денежные средства», — уточнил градоначальник.

Он напомнил, что многим родным мобилизованных необходима и моральная поддержка — психологи профильного центра уже а провели порядка 600 сессий — как для взрослых, так и детей.

Ранее Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми.