Мэр Иркутска: в доме, разрушенном из-за падения Су-30, прописаны 10 человек

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Мэр Иркутска Руслан Болотов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в правительстве региона рассказал, что в доме, разрушенном при падении самолета Су-30, прописаны 10 человек. Его слова приводит РИА Новости.

Мэр отметил, что в настоящее время решается вопрос об их размещении. В дальнейшем будет решен вопрос либо о восстановлении дома, либо о предоставлении им жилья.

«В доме прописано 10 человек, из них проживало пять. Проживающим предложено временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры», — поделился глава Иркутска.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с семьями и сослуживцами погибших в Иркутске во время испытательного полета летчиков Максима Конюшина и Виктора Крюкова. По словам Кобзева, у Конюшина остались жена и двое детей, а майор Виктор Крюков был родом с Украины.

В Ленинском округе Иркутска также был введен режим ЧС после крушения самолета Су-30.

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