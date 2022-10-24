Стали известны имена погибших в Иркутске летчиков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем Telegram-канале имена российских летчиков, погибших накануне при крушении в Иркутске истребителя СУ-30СМ.

По его словам, погибли заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

Максим Конюшин родился в Приморье, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. На авиазаводе россиянин работал с 2015 года. Получил медали «За отличие в военной службе» III, II и I степени. В 2022 году Конюшину присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ.

Майор Виктор Крюков родился на Украине, окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. В 2012 году с супругой переехал в Иркутск, у него остались двое детей.

«Его супруга и брат попросили содействия в захоронении погибшего летчика «в Москве на Троекуровском кладбище», — написал Кобзев, уточнив, что на этом кладбище похоронены родители погибшего.

Днем 23 октября самолет Су-30 упал в жилом секторе Иркутска в ходе испытательного полета. В результате погибли два пилота самолета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован. В районе крушения самолета был введен режим ЧС.