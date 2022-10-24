Несколько соседних строений повреждены в зоне падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

«Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем», — разъяснил чиновник.

Эксперты администрации Ленинского округа начнут осмотр участков для уточнения масштабов ущерба, который понесли жители из соседних домов.

Иркутяне рассказали, что из-за проведения следственных действий их не пускают на свои участки. Ночь им пришлось провести вне своего дома, у родственников и знакомых.

Днем 23 октября самолет Су-30 упал в жилом секторе Иркутска в ходе испытательного полета. В результате погибли два пилота самолета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

В районе крушения ввели режим ЧС.