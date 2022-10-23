Жительница штата Вашингтон спаслась от медведицы, ударив животное в нос

Медведица напала на жительницу штата Вашингтон, США, рядом с ее домом. Об этом сообщает газета The New York Post.

По данным издания, инцидент произошел около 7 часов утра субботы по местному времени в деревне Ливенворт в Каскадных горах. Женщина выпустила свою собаку на прогулку, а самка черного медведя напала на нее сзади и повалила на землю.

Специалист по изучению дикой природы Рич Босолей рассказал, что женщина «повернулась и треснула ей прямо по носу». Медведица, видимо, «удивилась» после удара, а затем убежала, пишет газета.

По данным Департамента охраны рыбных ресурсов и дикой природы штата Вашингтон, женщина была госпитализирована с ранами, не представляющими угрозы для жизни. Позднее медведицу застрелили, а двух ее детенышей поместили в реабилитационное учреждение.

В ведомстве отметили, что в штате Вашингтон последнее зарегистрированное нападение черного медведя на человека со смертельным исходом произошло в 1974 году.

Ранее в США лось прервал детский футбольный матч. Позже животное убежало, а в результате инцидента никто не пострадал — матч был продолжен.