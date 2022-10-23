Московская полиция временно закрыла станцию «Балтийская» МЦК

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Станция Балтийская МЦК временно закрыта для пассажиров, сообщается в воскресенье, 23 октября, в Telegram-канале Дептранс.Оперативно.

«Станция Балтийская МЦК временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции», — объявили в ведомстве.

Ранее столичный дептранс сообщил о закрытии участка «Автозаводская» - «Орехово» Замоскворецкой линии метро на полгода. Открытие станции запланировано на весну 2023 года. На время пока станция будет закрыта будет увеличено количество бесплатных автобусов, курсирующих по этому направлению.

22 октября стартовала работа горячей линии по номеру 3210, где можно будет получить консультацию в режиме онлайн по всем вопросам закрытия.

21 октября на Кольцевой линии метро остановилось движение из-за человека на пути. Позже работа линии возобновилась.

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