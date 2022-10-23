В Ейске из больницы выписали троих пострадавших в результате падения самолета

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram-канале, что троих пострадавших в результате падения самолета выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ).

В штабе добавили, что в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13 человек.

«В Ейской ЦРБ — семь пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского – четыре пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка», — уточнили в сообщении.

Ранее власти Ейска рассказали о семье из семи человек, которая погибла в результате крушения Су-34.

17 октября в российском Минобороны заявляли, что отечественный истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в городе Ейске Краснодарского края. В результате трагедии загорелся многоэтажный жилой дом.

18 октября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила последние данные по жертвам крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом массиве Ейска — 15 человек погибли, 43 пострадали.