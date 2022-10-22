В Киевской области продлили комендантский час

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Gleb Garanich/Reuters

В Киевской области продлили комендантский час до 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на военную администрацию региона.

Он предусматривает запрет нахождения на улице с 23:00 до 05:00, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре в Запорожской области с 4 октября временно вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.

Дежурным смен работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу в это время необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

До этого глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что городские власти готовы предоставить генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси новые материалы о ситуации на Запорожской АЭС.

Он также отметил, что официального обращения от МАГАТЭ по поводу возможного визита Гросси в Энергодар городские власти не получали.

До этого Гросси заявлял о своих планах вскоре посетить Киев, а затем отправиться в Россию. Он также рассказывал, что агентство намерено в ближайшие дни расширить состав своей миссии на Запорожской атомной электростанции.

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