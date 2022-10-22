В Минпросвещения прокомментировали сообщения о проверке бомбоубежищ в школах Москвы

В Минпросвещения назвали фейком сообщения о проверке бомбоубежищ в школах Москвы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минпросвещения якобы дало указания проверить бомбоубежища в школах Москвы, передает ТАСС.

«Получила уже много обращений от родителей, желающих понять, правда ли это. Они также где-то прочитали, что якобы детей могут эвакуировать в неизвестном направлении», — сказала она.

Лантратова подчеркнула, что информация является фейком. Она связалась с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, который заверил, что никаких спецуказаний не было и что это очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране с помощью информационных каналов.

Представитель комитета Госдумы призвала не доверять сомнительным источникам информации.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах. В пресс-службе Департамента здравоохранения столицы эту информацию назвали недостоверной.

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