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Возлюбленный Клавы Коки о планах на свадьбу: «На все воля божья»

Возлюбленный Клавы Коки Поверин заявил, что не может обещать жениться на певице

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Кадр из шоу «Сердце Клавы»

Блогер и модель Александр Поверин признался в YouTube-шоу «ДИРЕКТ», что не может обещать жениться на певице Клаве Коке.

В программе Поверин ответил подписчице, которая спрашивала, когда женится и заведет детей. Блогер признался, что ему не раз задавали этот вопрос.

«Учтем, и на все воля божья. Не могу вам что-то обещать», — заявил модель.

Поверин признался, что его родители не давят на него с женитьбой и внуками. Он назвал своих отца и мать «адекватными». Он отметил, что родители интересуются его личной жизнью, но при этом не лезут туда, куда не надо.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

8 мая Клава Кока спровоцировала слухи о проблемах в отношениях. Однако в шоу «ДИРЕКТ» Поверин показал переписку с артисткой, где было даже намека на конфликт. Пара отправляла друг другу милые видео.

Ранее возлюбленный Клавы Коки рассказал о недоверии артистки.

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