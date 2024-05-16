Россия использует ВКС для ударов по бойцам ВСУ, которые идут в Харьковскую область

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) используют воздушно-космические силы, нанося удары по местам дислокации бойцов ВСУ. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По его словам, российские войска бьют по колоннам украинских подразделений, которые подтягиваются с разных направлений в Харьковскую область.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области.

В этот же день в сети появились кадры с российскими военными на въезде в город Волчанск в Харьковской области.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что бойцы Вооруженных сил России находятся на подступах к Липцам Харьковской области.

Ранее на Западе предупредили ВСУ о возможном наступлении армии РФ с двух сторон.