В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и «Иностранного легиона». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 125-й бригады территориальной обороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три танка, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

16 мая французский журналист Винсент Эрвуэ назвал выход российских войск к окраинам Харькова тяжелым ударом по Украине.

15 мая командование украинских войск перебросило из-под донецкого населенного пункта Часова Яра одну из своих «элитных» бригад «Лють».

Ранее в сети появилось видео с российскими военными на въезде в Волчанск.