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В Кузбассе малолетняя банда жестоко издевается над девочками в туалетах ТЦ

В Кемерове малолетняя банда жестоко избивает девочек в туалетах ТЦ

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Инцидент Кемерово/VK

В Кемерове местные жители сообщают о появлении банды подростков, которая издевается над сверстницами в туалетах. Видеозаписи издевательств разместил паблик «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».

На первом видео девочка-подросток с длинными черными волосами сидит сверху на рыжеволосой ровеснице и таскает ее за волосы. Затем агрессор избивает жертву кулаками и ногами по голове. Все происходит в кабинке ТЦ. На второй записи, на школьницу, которая сидит в туалете, высыпают что-то белое, предположительно, муку.

«Здесь без всяких разговоров, идти снимать побои, прикладывать все фото-видео, все что есть, и писать заявление на всех, кто снимал, избивал и присутствовал», «Что творится в голове у этих подростков! Откуда столько жестокости?!», «Защиты нет у девушки, а эти шакалы чувствуют слабость», — прокомментировали видео подписчики сообщества.

Официальной информации силовых ведомств по поводу инцидентов не поступало.

Ранее волгоградские учителя пожаловались, что их направили на вечерние рейды против подростковых банд.

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