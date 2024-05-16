Вооруженные силы Украины пользуются объектами культуры в военных целях. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Имеются неоспоримые факты, свидетельствующие, что в нарушение статей конвенции и при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях. Примечательно, что западные страны, которые фактически выгораживают Киев, беспочвенно выдвигают обвинения в адрес России в якобы преднамеренных разрушениях памятников на Украине, формируют для этого некие «перечни», имеющие мало общего с объективной реальностью», — сообщила Захарова.

До этого депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что украинские войска пытаются нанести удар по Крыму ракетами ATACMS из-за бессилия. Он заявил, что Киев использует любую возможность, чтобы сделать России «какую-нибудь пакость». По его словам, именно по этой причине Вооруженные силы Украины начали использовать ATACMS сразу после их получения.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Крымом американские ракеты ATACMS. Около 23:00 мск 15 мая была пресечена попытка Вооруженных сил Украины с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS осуществить атаку объектов, находящихся на российской территории.

Ранее в Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS.