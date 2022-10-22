Часть города Луцка осталась без света из-за уничтоженного энергоообъекта

Мэр украинского города Луцка Игорь Полищук заявил, что из-за ударов Вооруженных сил РФ по объекту энергетической инфраструктуры часть города осталась без света.

Он также сообщил, что работа всех главных насосных станций и артезианских скважин восстановлена и ориентировочно за час водоснабжение восстановят везде, за исключением квартир, расположенных выше четвертого и пятого этажей — в них вода появится, когда будет восстановлено электроснабжение подъемных станций.

Позднее Полищук написал, что повреждения энергетического объекта оказались критическими.

«Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно», — заявил мэр.

Ранее в этот день воздушную тревогу объявили по всей Украине.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, он упомянул атаку на Крымский мост и попытки терактов в отношении Курской и Запорожской АЭС.