В Петербурге водитель набросился на мужчину с собакой, который не дал проехать по газону

В Санкт-Петербурге водитель набросился на мужчину, выгуливающего собаку, потому что он не дал ему проехать по газону, сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

В жилом комплексе ЦДС «Московский» мужчина, выгуливающий собаку, помешал соседу, который хотел сократить путь, проехать по газону на своем автомобиле. Тогда водитель отъехал, вышел из машины и напал на местного жителя.

Уточняется, что драка быстро закончилась. После этого водитель вернулся в свой автомобиль, выехал с парковки в нужном направлении и уехал.

Ранее в Котовске, Тамбовская область, по неизвестной причине школьник набросился на своего одноклассника в столовой во время обеда.

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