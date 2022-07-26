Житель Индии передумал продавать дом после того, как выиграл в лотерею 7,6 млн рублей

50-летний житель индийского штата Керала, у которого накопилось много долгов, хотел продать свой дом, но неожиданно выиграл в лотерею. Об этом сообщает портал India Today.

Художник по имени Мохаммед Бава выставил на продажу свой дом, в который переехал вместе с женой и детьми. После строительства объекта у мужчины накопилось много долгов: в общей сложности он обязан был выплатить банкам и родным 5 млн рупий (около 3,8 млн рублей).

Друзья Бавы не соглашались помочь ему погасить долги, и тогда он решил приобрести лотерейные билеты. В результате он выиграл 10 млн рупий (7,6 млн рублей), после выплаты налогов у него осталось 6,3 млн рупий (почти 4,8 млн рублей).

После получения денежных средств художник отменил сделку по продаже дома.

Ранее сообщалось, что в Британии ищут обладателя лотерейного билета, выигравшего £195 млн.