Учитель из Якутии, изнасиловавший двух подростков, получил 16 лет колонии строгого режима

В Якутии учителя кадетской школы села Екюндю Вилюйского района признали виновным в изнасиловании двух подростков и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с запретом на педагогическую деятельность в течение 10 лет. Об этом сообщает портал SAKHALIFE.RU.

Педагог Николай Сивцев обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих воспитанников учреждения. Сообщается, что накануне изнасилования школьники угнали автомобиль и попытались сжечь школу.

Многие местные жители и другие педагогические деятели республики считают, что мужчину оклеветали. Коллеги Сивцева написали в поддержку учителя коллективное письмо.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты собирается подать апелляцию в Верховный суд региона.

Ранее стало известно, что в Вологодской области местного жителя признали виновным в изнасиловании 16-летней подруги своего пасынка.