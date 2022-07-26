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Ученые НИУ ВШЭ рассказали, сколько человек будет жить в России к 2100 году

Во ВШЭ спрогнозировали рост численности населения России к 2100 году до 216 млн человек

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Численность населения России к концу текущего столетия может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз численности и демографической нагрузки населения страны до 2100 года, который разработали ученые НИУ ВШЭ.

«В целом результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 млн до 216,7 млн человек», — говорится в исследование.

Эксперты пояснили, что так называемый нижний экстремум представляет из себя вариант с низкими сценариями рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум сочетает в себе высокие сценарии всех трех составляющих.

В общей сложности специалисты подготовили 30 вариантов возможного развития событий. В пяти из них численность населения будет составлять примерно 146-156 млн человек, в девяти случаях — 160 млн человек и выше. При этом в 16 случаях ожидается снижение численности населения до 140 млн человек, в 11 из них — до 120 млн.

Согласно «восокому сценарию», в течение последующих двух лет численность российского населения может сократиться на 900 тыс. человек, до 145,2 млн человек. К 2030 году россиян вовсе будет на 600 тыс. человек меньше.

Ученые НИУ ВШЭ отметили, что при таком исходе событий национальная цель по достижению стабильного роста населения к 2030 году не будет выполнена и объяснили тенденцию последствиями пандемии коронавируса.

Наиболее вероятный сценарий – сокращение численности населения России до 137,5 млн человек к концу XXI века. Согласно этому прогнозу, к середине 2070-х годов численность россиян уменьшится на 10%, до 131 млн, а затем будет увеличиваться в пределах 5%. Убыль населения страны будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек, считают ученые.

Ранее ООН сообщила, что Индия займет первое место по численности населения в 2023 году.

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