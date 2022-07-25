Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии Серпухова, получил 13 лет колонии

Серпуховский городской суд признал студента Владислава Струженкова, устроившего взрыв на входе в православную гимназию Серпухова, виновным в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, а также повреждении имущества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обвинение запросило Струженкову наказание в виде 14 лет колонии, однако 25 июля 2022 года суд приговорил обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы в один год и штрафом на сумму 205 тыс. руб.

Напомним, обвиняемый напал на гимназию 13 декабря 2021 года. По версии следствия, Струженков планировал произвести взрыв в самом здании, однако ошибся в расчетах и устройство сдетонировало возле входа. В результате происшествия пострадало 10 человек, а сам студент лишился ноги.

Ранее сообщалось, что гособвинитель запросила 18-летнему Владиславу Струженкову, который устроил взрыв в монастыре Серпухова, 14 лет колонии.