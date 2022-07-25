В Сочи сняли штормовое предупреждение и открыли пляжи для купания после непогоды

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил о снятии штормового предупреждения в городе после сильных ливней.

«Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — написал он в Telegram-канале.

Глава города добавил, все выходные работа по ликвидации последствий непогоды не прекращалась ни днем ни ночью. Почти 400 человек расчищали пляжи, в итоге было вывезено около 100 тонн нанесенного мусора.

По его словам, сильнее всего от залповых ливней пострадал центр Сочи, откуда было эвакуировано около 40 поврежденных автомобилей.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Сочи нормализовался уровень воды в реках.

23 июля город затопило из-за сильных ливней. Вышли из берегов реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу. Город лишился на некоторое время света и водоснабжения – были затоплены подстанции. Кроме того, из-за воды на некоторых дорогах было прервано движение. Из-за стихии погибла женщина, ее зажало между машиной и дорожным ограждением.