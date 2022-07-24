В Сочи из-за непогоды объявлен режим ЧС

Полную галерею можно посмореть в отдельном репортаже

Власти Сочи объявили режим ЧС по всему городу из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, данная мера, дает городским властям еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим от стихии.

Как сообщил чиновник, Сочи за прошедшие три дня пострадал из-за ливней. Он назвал ситуацию очень серьезной.

«Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — заявил Копайгородский.

Он также указал, что в настоящее время в городе осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Сочи ввели режим ЧС на улице Цюрупы, где ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена.

23 июля Сочи затопило из-за сильных «залповых» ливней. Вышли из берегов реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу. Город лишился на некоторое время света и водоснабжения – были затоплены подстанции. Кроме того, из-за воды на некоторых дорогах было прервано движение. Из-за стихии погибла женщина, ее зажало между машиной и дорожным ограждением.